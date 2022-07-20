Сирия прекратила дипломатические отношения с Украиной

Дамаск. Сирия. Дипломатические отношения между Сирией и Украиной больше не будут поддерживаться как фактически, так и официально. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на агентство SANA.

Как сообщили источники в министерстве иностранных дел Сирии, решение о разрыве было принято Дамаском в ответ на аналогичные действия Киева.

О прекращении отношений с Сирийской Арабской республикой украинская сторона объявила в конце июня. Это было сделано в связи с признанием Дамаском Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев пообещал также ввести в отношении Сирии торговое эмбарго и санкции.

Фактически дипотношения между странами не поддерживались с 2018 года, когда Киев не продлил визы сирийским дипломатам.