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Сирия прекратила дипломатические отношения с Украиной

11:24, 20 июля, 2022
Евгений Кандаков
Сирия прекратила дипломатические отношения с Украиной
11:24, 20 июля, 2022
Евгений Кандаков
178
0
#Украина\n#ЛНР\n#ДНР\n#Донбасс\n#конфликт\n#спецоперация\n#международные отношения\n#дипломат\n#Сирия
Фото: pixabay.com
178
0

Причиной послужило признание ДНР и ЛНР.

Дамаск. Сирия. Дипломатические отношения между Сирией и Украиной больше не будут поддерживаться как фактически, так и официально. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на агентство SANA.

Как сообщили источники в министерстве иностранных дел Сирии, решение о разрыве было принято Дамаском в ответ на аналогичные действия Киева.

О прекращении отношений с Сирийской Арабской республикой украинская сторона объявила в конце июня. Это было сделано в связи с признанием Дамаском Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев пообещал также ввести в отношении Сирии торговое эмбарго и санкции.

Фактически дипотношения между странами не поддерживались с 2018 года, когда Киев не продлил визы сирийским дипломатам.

11:24, 20 июля, 2022
Евгений Кандаков
178
0
#Украина\n#ЛНР\n#ДНР\n#Донбасс\n#конфликт\n#спецоперация\n#международные отношения\n#дипломат\n#Сирия