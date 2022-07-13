В Минфине Германии подтвердили отказ от импорта угля и нефти из России до конца этого года

Сидней. Австралия. Власти Германии назвали сроки прекращения закупок двух видов энергоносителей из России. От угля из РФ страна откажется до 1 августа, от нефти — до 31 декабря 2022 года, заявил на конференции в Сиднее замминистра финансов ФРГ Йорг Кукис, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Reuters.

Чиновник отметил, что Россия поставляет в Германию 40% угля и 40% нефти. Замену им Берлин надеется найти в США и Катаре. С этой целью строятся терминалы для приема сжиженного природного газа, добавил Кукис. В то же время он признал, что в планах по замещению российских энергоносителей сохраняется большой пробел.

Германия намерена прекратить импорт угля из России в связи с принятием пятого пакета санкций Евросоюза, введенного после начала спецоперации на Украине. Шестой пакет предусматривает также частичное эмбарго на поставки российской нефти. В то же время отказаться от российского газа страны Европы пока не готовы.