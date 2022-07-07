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Ухода Бориса Джонсона с поста премьера потребовал кот Ларри с Даунинг-стрит

10:06, 07 июля, 2022
Евгений Кандаков
Ухода Бориса Джонсона с поста премьера потребовал кот Ларри с Даунинг-стрит
10:06, 07 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#власть\n#политика\n#скандал\n#отставка\n#животные\n#коты\n#Великобритания
Фото: vk.com/rt_russian
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Об этом официальный мышелов правительственной резиденции «написал» на своей странице в соцсети.

Лондон. Великобритания. К попыткам заставить главу правительства Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку подключились животные. Покинуть кабинет на Даунинг-стрит «призвал» премьер-министра главный мышелов этого здания кот Ларри, пишет Лента.ру.

На своей странице в социальной сети пушистый «сотрудник» потребовал прогнать Джонсона из его офиса.

«Пора заканчивать этот фарс. Я сказал полицейскому снаружи, что в моем доме живет поселенец, которого нужно выселить», — приводит агентство фрагмент поста с кошачьего аккаунта.

«Я не могу с чистой совестью больше жить с этим премьер-министром. Либо он уходит, либо я», — добавил Ларри.

Недовольство политическим курсом и экстравагантными выходками премьера ранее выражали члены выдвинувшей его на высокий пост партии консерваторов. А на фоне недавнего скандала с пьяными домогательствами к мужчинам назначенца Джонсона, экс-замглавы МИД Великобритании Кристофера Пинчера, 6 июля в отставку ушли более 30 сотрудников правительства Соединенного Королевства. Сам Джонсон их примеру следовать не собирается и продолжает работать как ни в чем ни бывало.

Взятый из приюта кот Ларри служит мышеловом в резиденции британских премьер-министров с 2011 года. Он «пережил» уже двоих «хозяев» этого здания – Дэвида Кэмерона и Терезу Мэй. Ранее Ларри прославился в соцсетях дракой с «коллегой» — котом Палмерстоном из Министерства иностранных дел.

10:06, 07 июля, 2022
Евгений Кандаков
95
0
#власть\n#политика\n#скандал\n#отставка\n#животные\n#коты\n#Великобритания