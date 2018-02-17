В Лондоне подрались два главных кота Великобритании

Мышелов из резиденции премьера королевства был бит соперником из МИДа.

Лондон. Великобритания. В британской столице произошла потасовка между котами, состоящими на государственной службе. Мышелов Ларри из резиденции премьер-министра Великобритании поцапался с Палмерстоном, проживающим в МИДе.

Как пишут со ссылкой на зарубежную прессу «Известия», бело-серый с полосками Ларри в драке потерял ошейник. По этой причине победителем журналисты признали черно-белого кота Палмерстона.

Оба пушистых драчуна официально числятся на службе Ее Величества королевы Елизаветы. Их штатная обязанность – борьба с грызунами.

Однако главный мышелов из премьерской резиденции по кличке Ларри откровенно отлынивает. Не раз замечали, что он играет с мышами, но не убивает их.

В последнее время лениться начал и его хвостатый «коллега» из Форин-офис, хотя раньше его ставили в пример Ларри. Недавно сотрудникам британского МИДа даже запретили подкармливать кота Палмерстона, чтобы тот не терял стимула к охоте.