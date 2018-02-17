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      В Лондоне подрались два главных кота Великобритании

      18:12, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      18:12, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      473
      0
      #животные\n#драка\n#коты\n#Великобритания\n#Лондон\n#скандал\n#мыши
      Фото: twitter.com/NickDixonITV
      473
      0

      Мышелов из резиденции премьера королевства был бит соперником из МИДа.  

      Лондон. Великобритания. В британской столице произошла потасовка между котами, состоящими на государственной службе. Мышелов Ларри из резиденции премьер-министра Великобритании поцапался с Палмерстоном, проживающим в МИДе. 

      Как пишут со ссылкой на зарубежную прессу «Известия», бело-серый с полосками Ларри в драке потерял ошейник. По этой причине победителем журналисты признали черно-белого кота Палмерстона. 

      Оба пушистых драчуна официально числятся на службе Ее Величества королевы Елизаветы. Их штатная обязанность – борьба с грызунами.   

      Однако главный мышелов из премьерской резиденции по кличке Ларри откровенно отлынивает. Не раз замечали, что он играет с мышами, но не убивает их.   

      В последнее время лениться начал и его хвостатый «коллега» из Форин-офис, хотя раньше его ставили в пример Ларри. Недавно сотрудникам британского МИДа даже запретили подкармливать кота Палмерстона, чтобы тот не терял стимула к охоте.

      18:12, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      473
      0
      #животные\n#драка\n#коты\n#Великобритания\n#Лондон\n#скандал\n#мыши

       

       

       

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