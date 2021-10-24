Власти США приравняли россиян к «бездомным национальностям»

Американские дипломаты объяснили это сокращением персонала своей дипмиссии.

Вашингтон. США. Въезжать в США россияне будут как лица «бездомной национальности». В такую категорию в своем руководстве по выдаче виз отнес граждан нашей страны Госдепартамент США, пишет «Интерфакс».

На подобных основаниях выдают визы гражданам Ирана, Кубы, Ливии, Сирии, Сомали и ряда других стран, в которых у Соединенных Штатов нет консульского представительства. Также в инструкции предлагается подавать заявления на визу через посольство США в Варшаве.

Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин запретил дипмиссиям США нанимать на работу российский персонал. Это было сделано в ответ на аналогичные действия американской стороны.

После этого посольство США в Москве предупредило, что может прекратить выдавать визы за исключением экстренных случаев.