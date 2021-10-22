В Молдавии обсудят введение режима ЧП из-за ситуации с газом

Страна получает его из России через Украину, контракт с «Газпромом» истек.



Кишинев. Молдавия. Опасность перебоев с поставками газа нависла над Молдавией. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что обратится к парламенту с просьбой ввести в стране режим чрезвычайного положения, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Ранее власти Молдавии попросили о чрезвычайных поставках газа Евросоюз.

Проблема возникла из-за того, что 1 октября истек срок контракта с «Газпромом», по которому Кишинев получал голубое топливо через Украину. Его экстренно продлили на 1 месяц, но цена при этом возросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров.

При этом уровень потребления энергоносителя в республике превышает поставки, сообщили в компании «Молдовагаз». В стране уже введен «режим тревоги». Жителям посоветовали использовать по возможности альтернативные виды топлива.