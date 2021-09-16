США, Великобритания и Австралия объединились в военно-морской союз

С его помощью Канберра обзаведется 8 атомными субмаринами.



Канберра. Австралия. О создании нового военно-морского партнерства в Индийском и Тихом океанах объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Как пишет ИА REGNUM, в него войдут США, Великобритания и Австралия.

Новый альянс получил наименование AUUKUS – по первым буквам в названиях стран.

В рамках партнерства Австралия обзаведется 8 новыми атомными подводными лодками. Они будут построены на верфях Аделаиды при технической поддержке союзников. Бюджету страны проект обойдется в 65,9 млрд долларов США (более 4 трлн 763 млрд рублей).

Моррисон отметил, что оборонные расходы Австралии уже достигли 2% ВВП, и это не предел. Рост инвестиций в вооружения он объяснил новыми угрозами безопасности в современном мире. Также премьер заявил, что благодаря заключенному соглашению страна получит доступ к американским ракетным технологиям и создаст собственную оборонную промышленность.

При этом Австралия разорвала контракт на постройку 12 субмарин за 40 млрд долларов США (2 трлн 891 млрд рублей) заключенный в 2016 году с Францией. Это вызвало разочарование в Париже. Министры иностранных дел и обороны страны выступили с совместным заявлением, в котором упрекнули Канберру в непоследовательности, сообщает ИА REGNUM.