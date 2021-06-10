Президент Албании получил импичмент

Окончательно вопрос об отстранении Илира Мете от власти решит Конституционный суд.



Тирана. Албания. Депутаты парламента Албании объявили импичмент президенту страны Илиру Мете. Официальной причиной названы нарушения Конституции, пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

За вотум недоверия президенту проголовали 104 парламентария, против 7, воздержались 3. Окончательно вопрос о лишении Мете власти решит в ближайшие 3 месяца Конституционный суд.

Ранее Мете обвинили в поддержке своей партии на выборах, которые прошли в апреле 2021 года. Парламентское расследование признало это нарушением основного закона страны. Также президента обвиняли в провоцировании нестабильности и сближении с оппозицией.

Добавим, импичмент грозят объявить и президенту Чехии Милошу Земану. Он высказал сомнения в причастности России к скандалу со взрывами на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.