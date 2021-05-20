Новые санкции США против «Северного потока-2» коснутся 4 российских судов и 4 компаний

Ограничительные меры против оператора трубопровода Nord Stream 2 AG отложены из-за «национальных интересов».



Вашингтон. США. В новый санкционный список США вошли 4 российские компании и 4 судна. Как пишет Газета.ру, экономические меры воздействия против них связаны с попытками Вашингтона помешать завершению строительства «Северного потока-2».

Соответствующий фрагмент из доклада американского Госдепа выложила в Twitter корреспондент телеканала CBS Ина Руффини. По ее словам, сканы предоставил ей источник в конгрессе США.

В частности, в новый санкционный список попали российские суда «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев». Из российских компаний и госучреждений в перечне упоминаются «Коксохимтранс», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и ФГБУ «Морская спасательная служба».

В то же время под санкции не попала компания-оператор строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректор Маттиас Варниг. Введение мер против них отложено, что объясняется в докладе «национальными интересами Соединенных Штатов».

В настоящее время трубопровод «Северный поток-2», по которому Россия планирует снабжать Европу голубым топливом, готов более чем на 94%, работы продолжаются с участием российских судов. Реализация проекта в полном объеме позволит поставлять в страны ЕС 55 млрд кубометров газа в год.