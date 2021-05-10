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Чехия намерена потребовать от России компенсацию за взрывы во Врбетице

10:31, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
Чехия намерена потребовать от России компенсацию за взрывы во Врбетице
10:31, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
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#Чехия\n#Россия\n#политика\n#взрывы
Фото: pixabay.com
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Сумма превысила 1 млрд крон.

Прага. Чехия. Чехия намерена потребовать от России не менее 1 млрд крон (350 млн рублей), в качестве компенсации за последствия взрывов в Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает «Газета.ru», со ссылкой на слова министра финансов республики Алену Шиллерову.

«Наиболее подходящим решением вопроса является требование компенсации в соответствии с международным правом. Если мы пойдем путем, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет много времени», — уточнила глава чешского Минфина.

Сумма может быть не окончательной. Дополнительные запросы на компенсацию могут поступить из пострадавшего региона.

Напомним, что Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетица, в результате которого погибло два человека.

 

10:31, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
191
0
#Чехия\n#Россия\n#политика\n#взрывы