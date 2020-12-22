  • $ 74.67 ↑
  • € 91 ↑

Минторг США объявил санкции против СВР, Минобороны России и Рособоронэкспорта

10:46, 22 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Минторг США объявил санкции против СВР, Минобороны России и Рособоронэкспорта
10:46, 22 декабря, 2020
Евгений Кандаков
244
0
#Минобороны\n#разведка\n#авиация\n#корабли\n#США\n#санкции
Фото: stat.mil.ru
244
0

Под ограничительные меры попал даже летный отряд «Россия».

Вашингтон. США. Министерство торговли США включило в санкционный список несколько российских организаций и ведомств. Как пишет «Интерфакс», в их число попали Служба внешней разведки (СВР) и Минобороны.
Ограничительные меры объявлены, кроме того, в отношении  Рособоронэкспорта, госкорпорации Ростех и входящих в нее Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), компаний «МиГ», «Туполев» и «Оборонпром».
Также в список вошли «Вертолеты России» и «Гражданские самолеты Сухого», корпорация «Иркут», РКЦ «Прогресс» и даже специальный летный отряд «Россия».
Конечным потребителем продукции этих предприятий и организаций правительство США считает российскую армию. Всего в санкционный список Минторга США вошли 45 российских компаний. Американским корпорациям, желающим сотрудничать с ними, нужно будет получать специальные лицензии.
10:46, 22 декабря, 2020
Евгений Кандаков
244
0
#Минобороны\n#разведка\n#авиация\n#корабли\n#США\n#санкции