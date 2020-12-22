Минторг США объявил санкции против СВР, Минобороны России и Рособоронэкспорта

Под ограничительные меры попал даже летный отряд «Россия».



Вашингтон. США. Министерство торговли США включило в санкционный список несколько российских организаций и ведомств. Как пишет «Интерфакс» , в их число попали Служба внешней разведки (СВР) и Минобороны.

Ограничительные меры объявлены, кроме того, в отношении Рособоронэкспорта, госкорпорации Ростех и входящих в нее Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), компаний «МиГ», «Туполев» и «Оборонпром».

Также в список вошли «Вертолеты России» и «Гражданские самолеты Сухого», корпорация «Иркут», РКЦ «Прогресс» и даже специальный летный отряд «Россия».

Конечным потребителем продукции этих предприятий и организаций правительство США считает российскую армию. Всего в санкционный список Минторга США вошли 45 российских компаний. Американским корпорациям, желающим сотрудничать с ними, нужно будет получать специальные лицензии.