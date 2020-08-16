Брат Дональда Трампа Роберт скончался в Америке

Родственнику главы государства исполнился 71 год.



Вашингтон. США. О смерти своего младшего брата Роберта сообщил президент США Дональд Трамп. Родственник главы государства ушел из жизни в субботу, 15 августа, сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

По словам Дональда Трампа, Роберт был для него не просто братом, но и лучшим другом. Известно, что покойному исполнился 71 год. 14 августа его госпитализировали в Нью-Йорке.

Глава государства собирался посетить тяжело больного Роберта, но неизвестно, успел ли он это сделать..