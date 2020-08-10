Китай ответил на «гонконгские» санкции США такими же мерами в отношении 11 американцев

Под ограничения попали 5 сенаторов и еще 6 политических и общественных деятелей.





Пекин. КНР. Санкции против 11 американских официальных лиц ввела КНР. Как заявил представитель МИД страны Ван Чжао Лицзянь, это - ответ на ограничения со стороны США в отношении ряда китайских и гонконгских руководителей, пишет РБК.

Под «зеркальные» санкции попали 5 сенаторов, в числе которых Марко Рубио (штат Флорида) и Тед Круз (штат Техас), а также представители неправительственных организаций и правозащитники.

Дипломат пояснил, что США открыто вмешались в дела Гонконга, являющегося частью КНР, серьезно нарушив тем самым международное право.

7 августа Минфин США ввел санкции в отношении 11 должностных лиц КНР и Гонконга. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подготовил указ, ликвидирующий действие торговых преференций для Гонконга и запрещающий передавать туда американские технологии.

Великобритания вернула Гонконг Китаю в 1997 году, ранее остров находился в долгосрочной аренде. После этого территория была объявлена особым административным районом КНР с сохранением автономного управления, законодательства и даже собственной валюты.

После того, как местные власти попытались принять закон о выдаче преступников в материковый Китай, в Гонконге вспыхнули протесты и беспорядки. Они продолжались с 2019 по 2020 год. В итоге правительство КНР ввело в действие на территории бывшей британской колонии закон «О безопасности Гонконга», устанавливающий наказания за нарушения общественного порядка и сепаратистские призывы. США пригрозили ответить санкциями. Китайские власти пообещали в долгу не остаться.