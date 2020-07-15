Китай пообещал США ответные санкции в связи с вмешательством в ситуацию в Гонконге

Ранее Дональд Трамп ввел ограничительные меры в отношении официальных лиц КНР и заблокировал экономические преференции для острова.



Пекин. Китай. МИД КНР назвал подход США к политике Китая в отношении Гонконга нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела страны. Заявление об этом, как пишет «Интерфакс», министерство иностранных дел Китая распространило в среду, 15 июля.

В документе говорится, что правительство КНР выражает решительный протест в связи с вышедшим в США «Законом об автономии Гонконга» и будет решительно отстаивать свой суверенитет. По мнению китайского руководства, закон нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая.

Также в КНР заявили о готовности ввести ответные санкции в отношении официальных лиц и организаций США.

Подписанный перед этим Дональдом Трампом закон вводит санкции против китайских чиновников, которых он обвинил в ограничении прав и свобод жителей Гонконга.

Также президент США подготовил указ, ликвидирующий действие торговых преференций для Гонконга и запрещающий передавать туда американские технологии.

В Гонконге уже год продолжаются протесты, спровоцированные попыткой местных властей принять закон о выдаче местных преступников в материковый Китай. Недавно правительство КНР ввело в действие на территории бывшей британской колонии закон «О безопасности Гонконга», вводящий наказания за нарушения общественного порядка и сепаратистские призывы. США пообещали в ответ ввести санкции.