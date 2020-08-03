Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снизили до 15%

Постановление об этом уже подписано, заявил премьер-министр.



Москва. Круг семей, которые смогут участвовать в программе льготной ипотеки с государственной поддержкой в России, значительно возрастет. На совещании с вице-премьерами 3 августа председатель правительства Михаил Мишустин объявил, что правительство снизило первоначальный взнос для участия в программе с 20% до 15%, сообщает пресс-служба кабмина.

По словам премьера, соответствующее постановление уже подписано. Это позволит вовлечь в программу семьи, которым участие в ней было до недавнего времени не по карману.

«Такая же возможность появится у участников еще двух программ: льготной ипотеки для семей с детьми и «Дальневосточной ипотеки», - добавил глава правительства.

Сверх того, правительство увеличило общую сумму кредитов, которую банки смогут выдать по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Как рассказал Мишустин, данный лимит повышен с 740 млрд до 900 млрд рублей.

«Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей», - подчеркнул премьер.

Напомним, запуск программы льготной ипотеки под 6,5% анонсировал в апреле президент России Владимир Путин. Данная мера была призвана поддержать одновременно желающих приобрести собственное жилье граждан и строительную отрасль в условиях вспышки коронавируса и падения цен на нефть. Программа действует с 16 апреля по 1 ноября 2020 года на приобретение квартир в новостройках. Поначалу максимальная стоимость покупки не должна была превышать 3 млн рублей в большинстве регионов, а в Москве и Санкт-Петербурге с Ленобластью и Подмосковьем - 8 млн рублей. Затем этот «потолок» повысили до 6 млн и 12 млн рублей соответственно.