Трамп счел возможным отложить президентские выборы в США

Хозяин Белого дома опасается массовых нарушений при голосовании по почте, которое ввели из-за коронавируса.



Вашингтон. США. Перенести выборы на более поздний срок предложил президент США Дональд Трамп. Запись об этом появилась на его странице в Twitter, пишет Газета.ру.

Глава государства объяснил, что опасается массового голосования по почте. По его мнению, это приведет к «самым неточным и мошенническим выборам в истории».

В связи с этим Трамп предложил провести выборы несколько позднее, когда будут отменены коронавирусные ограничительные меры. Голосовать по почте американцам разрешили из опасений массового заражения на избирательных участках.

Добавим, ближайшие выборы президента США назначены на 3 ноября. Республиканцев на них представляет действующий глава государства Дональд Трамп, демократы выдвинули бывшего вице-президента Джозефа Байдена.