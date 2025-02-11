Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начальника одного из отделений почтовой связи обвиняют в присвоении денег. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Следствие установило, что женщина, возглавляя отделение почтовой связи, с января по сентябрь 2024 года похитила из кассы свыше 400 тыс. рублей. Деньги она потратила на свои нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Дело направили в Ленинский районный суд Ижевска.