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В суде рассмотрят дело о краже начальником отделения почтовой связи в Ижевске более 400 тысяч рублей

16:42, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В суде рассмотрят дело о краже начальником отделения почтовой связи в Ижевске более 400 тысяч рублей
16:42, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#почта
Источник фото: следственное управление СКР по Удмуртии
21
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Похищенными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начальника одного из отделений почтовой связи обвиняют в присвоении денег. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии. 

Следствие установило, что женщина, возглавляя отделение почтовой связи, с января по сентябрь 2024 года похитила из кассы свыше 400 тыс. рублей. Деньги она потратила на свои нужды. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Дело направили в Ленинский районный суд Ижевска. 

16:42, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#почта