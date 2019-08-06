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Президент США Трамп распорядился ввести смертную казнь для массовых убийц

13:47, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
Президент США Трамп распорядился ввести смертную казнь для массовых убийц
13:47, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
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#США\n#закон\n#происшествие\n#стрельба\n#казнь\n#Дональд Трамп
Фото: news-front.info/2019
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Он дал поручение подготовить соответствующий закон.

США. Президент США Дональд Трамп поручил Минюсту подготовить закон, который будет подразумевать приговор к смертной казни для виновных в преступлениях на почве ненависти и массовых убийствах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Интерфакс».

Свое предложение американский лидер озвучил в Белом доме.

 «И эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек», — сказал он.

Также Трамп призвал народ осудить расизм, белый супрематизм и нетерпимость, назвав эти идеологии зловещими.

Напомним, за одни сутки сразу три американских штата содрогнулись из-за стрельбы. Так 4 августа жертвами злоумышленника в Эль-Пасо (Техас) стали 20 человек, еще 26 пострадали.

Второй инцидент произошел в Дейтоне (Огайо). В результате открытого огня были госпитализированы 16 человек.

Еще 7 пострадавших доставили в больницу после стрельбы в чикагском парке (Иллинойс).

 

13:47, 06 августа, 2019
Дарья Снидкова
82
0
#США\n#закон\n#происшествие\n#стрельба\n#казнь\n#Дональд Трамп

 

 

 


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