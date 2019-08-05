  • $ 64.64 ↑
  • € 71.71 ↑

Убившему 20 человек техасскому стрелку грозит смертная казнь

09:28, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
Убившему 20 человек техасскому стрелку грозит смертная казнь
09:28, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
22
0
#США\n#смерть\n#наказание\n#гибель людей\n#стрельба
Фото: Reuters
22
0

Подозреваемому 21 год.

США. Подозреваемому в массовой стрельбе в техасском городе Эль-Пасо может грозить смертная казнь. Такой вариант рассматривает прокуратура, пишет RT со ссылкой на АВС.

«Государственное обвинение — убийство, в отношении него может быть избрана смертная казнь», — сказал окружной прокурор.

Напомним, в результате стрельбы в торговом центре 3 августа погибли 20 человек, еще 26 – пострадали. Согласно данным СМИ, подозреваемый – 21-летний Патрик Крузиос.

Как пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости, перед нападением злоумышленник опубликовал в интернете манифест против мигрантов. Дело рассматривается как преступление на почве ненависти.

Кроме того, в этот же день стрельба произошла еще в двух американских штатах. В Огайо скончались 9 человек, сам злоумышленник тоже погиб. Также огонь был открыл в парке Чикаго, в результате чего пострадали 7 человек.

09:28, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
22
0
#США\n#смерть\n#наказание\n#гибель людей\n#стрельба

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Продолжительные дожди придут в Удмуртию

12:35, 31 июля, 2019
3064

Девять человек, в том числе пять детей, пострадали в аварии в Удмуртии

2925
16:25, 29 июля, 2019

Министр здравоохранения Удмуртии покинул свой пост

2920
09:14, 02 августа, 2019

Все свое держи при себе: 36 жителей Ижевска стали жертвами мошенников из-за своих интимных фото

2601
11:41, 30 июля, 2019

Горячую воду отключат на две недели в ряде домов Ижевска

2462
12:47, 29 июля, 2019

После продолжительной болезни Армен Джигарханян вернулся в театр

15:30, 02 августа, 2019
6275

Под Нижневартовском нашли обломки вертолёта-«призрака»

1558
17:40, 01 августа, 2019

Правительство России утвердило список потенциально опасных пород собак

1119
10:50, 30 июля, 2019

Тропические постельные клопы начали атаковать жителей Москвы

1089
16:30, 02 августа, 2019

Пятисантиметровые летающие тараканы появились в Сочи

982
09:24, 31 июля, 2019

Принц Гарри решил не становиться многодетным отцом

18:10, 31 июля, 2019
1076

Зарплата Зеленского на посту президента Украины составила чуть больше 70 тыс рублей в месяц

1076
10:33, 03 августа, 2019

В Канаде нашли окаменелости древнего хищника

1004
14:25, 31 июля, 2019

Пьяный посетитель зоопарка в Казахстане оседлал жирафа

898
16:20, 29 июля, 2019

Жителей Туркмении начали задерживать за слухи о «смерти» президента Бердымухамедова

828
10:40, 29 июля, 2019

Мультимедиа

Отбор проб воздуха и почвы за вредные вещества в Камбарке

02 августа, 2019

Мобильный пункт «Тест на ВИЧ. Экспедиция» в Ижевске

01 августа, 2019

В Удмуртии полицейские со стрельбой задержали грабителя

01 августа, 2019