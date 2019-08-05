Убившему 20 человек техасскому стрелку грозит смертная казнь

Подозреваемому 21 год.

США. Подозреваемому в массовой стрельбе в техасском городе Эль-Пасо может грозить смертная казнь. Такой вариант рассматривает прокуратура, пишет RT со ссылкой на АВС.

«Государственное обвинение — убийство, в отношении него может быть избрана смертная казнь», — сказал окружной прокурор.

Напомним, в результате стрельбы в торговом центре 3 августа погибли 20 человек, еще 26 – пострадали. Согласно данным СМИ, подозреваемый – 21-летний Патрик Крузиос.

Как пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости, перед нападением злоумышленник опубликовал в интернете манифест против мигрантов. Дело рассматривается как преступление на почве ненависти.

Кроме того, в этот же день стрельба произошла еще в двух американских штатах. В Огайо скончались 9 человек, сам злоумышленник тоже погиб. Также огонь был открыл в парке Чикаго, в результате чего пострадали 7 человек.