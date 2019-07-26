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На Украине опубликовали итоговые данные по выборам в Верховную раду

11:15, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
На Украине опубликовали итоговые данные по выборам в Верховную раду
11:15, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#выборы\n#Украина\n#Киев\n#парламент
Фото: president.gov.ua
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Подавляющее большинство у партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

Украина. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% электронных протоколов. Как передаёт RT, в Верховную раду проходят пять партий.

Партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей, противница пророссийской политики «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 13,05%, партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 8,18%, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 8,10%, партия фронтмена музыкальной группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука «Голос» — 5,82%.

Отметим, что Герой Украины Надежда Савченко, которая баллотировалась от одномандатного избирательного округа №51 в Донецкой области, набрала всего 8 голосов избирателей.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. В итоге состав парламента страны обновится на 80%.

11:15, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
280
0
#выборы\n#Украина\n#Киев\n#парламент

 

 

 


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