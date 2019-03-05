Президент Франции Макрон призвал пересмотреть Шенгенскую зону

Он предложил поставить на границах полицию.

Париж. Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть Шенгенскую зону. Официальное заявление опубликовали на сайте Елисейского дворца, пишет RT.

Кроме того, Макрон предложил создать пограничную полицию и единый европейский офис по представлению убежища.

«Граница означает свободу в безопасности. Поэтому мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны исполнять обязательства и солидарности», — говорится в документе.

Летом 2018 года Германия и Франция поддержали планы по укреплению внешних границ Евросоюза и усилению контроля за ними для противостояния миграции.