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Правительство Японии не изменило свою позицию по Курильским островам

18:30, 27 января, 2019
18:30, 27 января, 2019
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#политика\n#Япония\n#Россия\n#геополитика\n#Курилы
Фото: pixabay (RonnyK)
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Об этом в эфире японского телеканала NHK заявил заместитель генсека правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда.

Япония. Правительство Японии не изменило свою позицию по поводу Курильских островов. Об этом в эфире японского телеканала NHK заявил заместитель генсека правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда, сообщает РБК.

 «Правительство Японии не поменяло свою базовую позицию, которая заключается в том, что четыре острова являются нашей исконной территорией», — сказал Хагиуда.

Он также отметил, что к достижению цели — заключению мирного договора и передаче островов — необходимо продвигаться «постепенно, шаг за шагом».

Ранее, 22 января, в Москве состоялись переговоры президента Владимира Путина и главы Японии Синдзо Абе с участием министров, однако единственным итогом встречи стала договоренность продолжить обсуждение мирного договора на уровне министров иностранных дел.

18:30, 27 января, 2019
53
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#политика\n#Япония\n#Россия\n#геополитика\n#Курилы

 

 

 


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