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Надежду Савченко выдвинули кандидатом на пост президента Украины

16:23, 26 января, 2019
16:23, 26 января, 2019
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#выборы\n#Украина\n#новости\n#Надежда Савченко\n#дело Савченко
Фото: Википедия
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Выборы состоятся 31 марта.

Украина. Депутата Верховной рады Надежду Савченко, которая находится в СИЗО по подозрению в подготовке терактов в Киеве, выдвинули в президенты Украины. Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на «Вести», такое решение было принято на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

За ее кандидатуру единогласно проголосовали около 100 делегатов.

«Выборы президента состоятся на Украине 31 марта. Предвыборная кампания, выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации начались 31 декабря 2018 года», - говорится в сообщении.

Напомним, что Савченко осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В мае 2016 года она была помилована президентом России и вернулась на Украину.

В марте прошлого года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест.

16:23, 26 января, 2019
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#выборы\n#Украина\n#новости\n#Надежда Савченко\n#дело Савченко

 

 

 


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