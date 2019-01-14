Переводчиков со встреч Путина и Трампа намерены допросить в США

Журналисты заподозрили американского лидера в сокрытии информации.

США. В конгрессе США намерены допросить переводчиков со встреч президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом пишут «Известия».

По данным телекомпании ABC News, необходимость в такой мере высказали сразу два комитета в палате представителей США: по разведке и по иностранным делам.

Возможность принятия такого «экстраординарного» решения сейчас прорабатывают юристы.

Напомним, The Washington Post сообщила в воскресенье, 13 января, что американский лидер скрывает от своей администрации некоторые подробности разговора с Путиным. По информации журналистов, Трамп изъял все стенограммы переговоров и потребовал молчания у переводчиков.

«Это вызывает ряд новых вопросов. Мы рассмотрим касающиеся этого юридические тонкости и обсудим имеющиеся возможности», — заявили журналисты.

Также напомним, что ранее Трампа уже бездоказательно обвиняли в связах с Россией.