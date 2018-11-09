Минфин США ввел санкции против крымских санаториев

Также в ограничительный список попали сотрудники ведомств.

Крым. Министерство финансков США ввело санкции против нескольких санаториев Крыма. Ограничительный список опубликовали на сайте ведомства, пишет RT.

В него попали санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», компания «Гарант-СВ», Управляющая компания инфраструктурных проектов, ООО «Южный Проект», курорт «Мрия», министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

Кроме того, в списке значатся заместитель главы министерства госбезопасности ЛНР Александр Басов, бывший сотрудник СБУ Андрей Сушко, экс-командующий ракетными войсками и артиллерией министерства обороны России Владимир Зарицкий.

Напомним, ранее уже было объявлено, что США вводят санкции в отношении трех физлиц и 9 организаций в связи с присоединением Крыма к России и с ситуацией на Донбассе. Тогда заявление сделал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.