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Минфин США ввел санкции против крымских санаториев

14:40, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
14:40, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
415
0
#США\n#Крым\n#санкции
Фото: pxhere.com
415
0

Также в ограничительный список попали сотрудники ведомств.

Крым. Министерство финансков США ввело санкции против нескольких санаториев Крыма. Ограничительный список опубликовали на сайте ведомства, пишет RT.

В него попали санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», компания «Гарант-СВ», Управляющая компания инфраструктурных проектов, ООО «Южный Проект», курорт «Мрия», министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

Кроме того, в списке значатся заместитель главы министерства госбезопасности ЛНР Александр Басов, бывший сотрудник СБУ Андрей Сушко, экс-командующий ракетными войсками и артиллерией министерства обороны России Владимир Зарицкий.

Напомним, ранее уже было объявлено, что США вводят санкции в отношении трех физлиц и 9 организаций в связи с присоединением Крыма к России и с ситуацией на Донбассе. Тогда заявление сделал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

14:40, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
415
0
#США\n#Крым\n#санкции

 

 

 


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