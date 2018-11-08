Соглашение по выходу Великобритании из ЕС будет готово к понедельнику

После, Brexit должны одобрить лидеры союза.





Великобритания. Соглашение по выходу из Евросоюза Великобритания готова представить к понедельнику, 12 ноября. Об этом сообщила австрийская газета Der Standard со ссылкой на источники в Еврокомиссии, пишет «Интерфакс».

После этого Brexit должны будут одобрить лидеры стран союза.

По информации «ВВС», премьер-министр страны Тереза Мэй уже пригласила членов кабинета министров ознакомиться с черновиком соглашения, которое готово на 95%.

План «Брекзит» может быть реализован до 29 марта 2019 года. Пока страны не смогли прийти к соглашению по условиям выхода.

Главным вопросом остается граница Великобритании и Ирландии. Сосед остается и участником еврорынка, и членом таможенного союза. Однако страна может потерять беспошлинные каналы поставок из союза.