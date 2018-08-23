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Китай ввел ответные пошлины на американские товары стоимостью 16 млрд долларов

10:50, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
10:50, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
62
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#США\n#таможня\n#Китай\n#международные отношения\n#деньги
Фото: PxHere
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Ранее Вашингтон применил тот же пакет.

Китай. Китай ввел ответные пошлины на ввоз американских товаров стоимостью 16 млрд долларов. Как пишут «Известия», США ранее ввели точно такие же санкции.

Дело в том, что ранее Америка ввела второй пакет пошлин в 25% на китайский импорт общей стоимостью 16 млрд долларов.

Началась «торговая схватка» двух стран 6 июля, когда в силу вступило взаимное повышение таможенных пошлин между Китаем и США. Тогда Вашингтон ввел пошлину 25% на импорт 818 товаров поднебесной общим объемом поставок 34 млрд долларов в год. КНР тут же ввел зеркальные меры.

23 августа США ввели еще пошлины на 16 млрд долларов, что спровоцировало Китай на ответные меры.

Речь идет об импорте различных автомобилей, автотоплива, запчастей, медоборудования, отходов, угля и газа.

Пекин готов урегулировать ситуацию двухсторонними переговорами.  

10:50, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
62
0
#США\n#таможня\n#Китай\n#международные отношения\n#деньги

 

 

 


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