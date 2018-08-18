Александр Лукашенко обновил правительство Белоруссии

Премьер-министром назначен Сергей Румас.

Минск. Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обновил правительство. Кабинет министров возглавил Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития, сообщает Интерфакс.

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, который руководил Советом министров.

Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко. «Он находится в командировке, он в курсе дела. Будет курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко. До настоящего времени Игорь Ляшенко возглавлял концерн «Белнефтехим», - сообщил Лукашенко.

Также заместителем премьер-министра назначен Владимир Кухарев. Он работал в должности зампредседателя КГК.

«Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа», - заявил президет.

Заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Белоруссии в России. Он будет отвечать за социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок.

Министром промышленности назначен Павел Утюпин.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган.

Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой.

Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.