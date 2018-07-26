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В подаренном Путиным Трампу футбольном мяче оказался чип

18:30, 26 июля, 2018
Анна Торхова
18:30, 26 июля, 2018
Анна Торхова
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#США\n#футбол\n#Россия\n#президент\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Путин\n#Трамп
Фото: pixabay.com
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Электронное устройство произведено компанией «Adidas» в рекламных целях.

Вашингтон. США. В подаренном президентом России Владимиром Путиным президенту США Дональду Трампу футбольном мяче оказался чип. Электронное устройство произведено компанией «Adidas» в рекламных целях, пишут «Известия».

Чип позволяет смотреть видео с Чемпионата мира по футболу, биографии игроков. Сообщается, что устройство работает только со специальным приложением. Взломать чип возможно лишь в том случае, если Трамп сам установит вредоносную программу в устройство или смартфон.

Напомним, мяч был подарен 16 июля на саммите в Хельсинках. Секретная служба США проверила мяч.

18:30, 26 июля, 2018
Анна Торхова
132
0
#США\n#футбол\n#Россия\n#президент\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Путин\n#Трамп

 

 

 


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