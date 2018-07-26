В подаренном Путиным Трампу футбольном мяче оказался чип

Электронное устройство произведено компанией «Adidas» в рекламных целях.

Вашингтон. США. В подаренном президентом России Владимиром Путиным президенту США Дональду Трампу футбольном мяче оказался чип. Электронное устройство произведено компанией «Adidas» в рекламных целях, пишут «Известия».

Чип позволяет смотреть видео с Чемпионата мира по футболу, биографии игроков. Сообщается, что устройство работает только со специальным приложением. Взломать чип возможно лишь в том случае, если Трамп сам установит вредоносную программу в устройство или смартфон.

Напомним, мяч был подарен 16 июля на саммите в Хельсинках. Секретная служба США проверила мяч.