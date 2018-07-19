В Израиле евреев признали единственным народом, имеющим право на самоопределение

Также парламентарии провозгласили иврит единственным государственным языком.

Иерусалим. Израиль. Парламент Израиля признал евреев единственным народом, имеющим право на самоопределение в стране и провозгласил, что Израиль является родиной еврейского народа, пишет РБК.

Кроме того, Кнессет определили иврит единственным государственным языком, исключив арабский, который ранее также считался официальным.

После принятие таких положений арабские законодатели покинули зал заседания и разорвали эксземпляры законопроекта.