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В Израиле евреев признали единственным народом, имеющим право на самоопределение

13:19, 19 июля, 2018
Анна Торхова
13:19, 19 июля, 2018
Анна Торхова
125
0
#Израиль\n#евреи\n#Иерусалим\n#язык\n#закон\n#Народ
Фото: pixabay.com
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Также парламентарии провозгласили иврит единственным государственным языком.

Иерусалим. Израиль. Парламент Израиля признал евреев единственным народом, имеющим право на самоопределение в стране и провозгласил, что Израиль является родиной еврейского народа, пишет РБК.

Кроме того, Кнессет определили иврит единственным государственным языком, исключив арабский, который ранее также считался официальным.

После принятие таких положений арабские законодатели покинули зал заседания и разорвали эксземпляры законопроекта.

13:19, 19 июля, 2018
Анна Торхова
125
0
#Израиль\n#евреи\n#Иерусалим\n#язык\n#закон\n#Народ

 

 

 


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