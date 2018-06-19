За их организацию и становление будет отвечать Минобороны страны.

Вашингтон. США. Космические войска могут появиться в США по распоряжению Дональда Трампа. Соответствующее заявление американский лидер сделал накануне, пишет ABC.

«Недостаточно просто присутствовать в космосе, мы должны обладать американским превосходством в космосе. Это очень важно, и настоящим я поручаю <…> немедленно начать процесс, необходимый для создания космической силы в качестве шестой ветви вооруженных сил», - сказал Дональд Трамп.

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Отмечается, что новое подразделение будет позиционироваться как шестая ветвь вооруженных сил наравне с армией, флотом, морской пехотой, ВВС и береговой охраной. За организацию и становление космических сил будет отвечать Минобороны страны.