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Космические войска могут появиться в США по распоряжению Дональда Трампа

11:20, 19 июня, 2018
Александра Бобрович
11:20, 19 июня, 2018
Александра Бобрович
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#космос\n#Минобороны\n#США\n#американцы\n#военные\n#Дональд Трамп
Фото: twitter.com/realDonaldTrump (Дональд Трамп)
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За их организацию и становление будет отвечать Минобороны страны.

Вашингтон. США. Космические войска могут появиться в США по распоряжению Дональда Трампа. Соответствующее заявление американский лидер сделал накануне, пишет ABC.  

«Недостаточно просто присутствовать в космосе, мы должны обладать американским превосходством в космосе. Это очень важно, и настоящим я поручаю <…> немедленно начать процесс, необходимый для создания космической силы в качестве шестой ветви вооруженных сил», - сказал Дональд Трамп.  

ABC News Politics on Twitter

Отмечается, что новое подразделение будет позиционироваться как шестая ветвь вооруженных сил наравне с армией, флотом, морской пехотой, ВВС и береговой охраной.  За организацию и становление космических сил будет отвечать Минобороны страны.

11:20, 19 июня, 2018
Александра Бобрович
774
0
#космос\n#Минобороны\n#США\n#американцы\n#военные\n#Дональд Трамп

 

 

 


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