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      Елизавета II посетовала на вес короны, которую носит почти 65 лет

      19:26, 16 января, 2018
      Евгений Кандаков
      19:26, 16 января, 2018
      Евгений Кандаков
      253
      0
      #фильм\n#Великобритания\n#юбилей\n#королева\n#монархия
      Фото: кадр из фильма ВВС
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      Символ власти имеет массу в полтора килограмма.  

      Бристоль. Великобритания. Телеканал ВВС снимает фильм, посвященный 65-летию правления королевы Елизаветы II. Памятная дата будет отмечаться 2 июня 2018 года. В опубликованном недавно отрывке интервью для фильма августейшая особа вспоминает события, связанные с коронацией, и жалуется на тяжесть короны Великобритании, сообщает агентство «Виста-Ньюс»

      По словам Елизаветы II, корона весит примерно полтора килограмма. Если при ее ношении нагнуть голову – можно сломать шею. Поэтому во время обращения к народу текст для королевы специально размещают выше уровня глаз.

      Кстати, 91-летняя правительница предпочитает показываться на публике не в короне, а в шляпе.

      19:26, 16 января, 2018
      Евгений Кандаков
      253
      0
      #фильм\n#Великобритания\n#юбилей\n#королева\n#монархия

       

       

       

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