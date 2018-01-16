Елизавета II посетовала на вес короны, которую носит почти 65 лет

Символ власти имеет массу в полтора килограмма.

Бристоль. Великобритания. Телеканал ВВС снимает фильм, посвященный 65-летию правления королевы Елизаветы II. Памятная дата будет отмечаться 2 июня 2018 года. В опубликованном недавно отрывке интервью для фильма августейшая особа вспоминает события, связанные с коронацией, и жалуется на тяжесть короны Великобритании, сообщает агентство «Виста-Ньюс».

По словам Елизаветы II, корона весит примерно полтора килограмма. Если при ее ношении нагнуть голову – можно сломать шею. Поэтому во время обращения к народу текст для королевы специально размещают выше уровня глаз.

Кстати, 91-летняя правительница предпочитает показываться на публике не в короне, а в шляпе.