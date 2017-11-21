Плотницкий: здания в центре Луганска блокировали сторонники уволенного главы МВД

Экс-руководитель ведомства Игорь Корнет был отправлен в отставку накануне.

Луганск. ЛНР. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий выступил с заявлением по поводу появления вооруженных людей возле государственных зданий в центре главного города непризнанного государства. Он пояснил, что происходящее в Луганске является попытками «определенных структур» МВД оспорить решение об увольнении главы ведомства. Об этом говорится на официальном сайте руководства ЛНР.

Во вторник, 21 ноября, не подчиняющиеся органам власти республики люди в военной форме и с оружием появились в центре Луганска. Они группировались возле зданий органов власти республики и утверждали, что участвуют в учениях. В СМИ и соцсетях обсуждались разные версии происходящего, вплоть до «попытки ДНР захватить ЛНР».

Также во вторник официальный сайт Министерства внутренних дел республики опубликовал заявление уволенного днем ранее главы МВД ЛНР Игоря Корнета, в котором тот опровергал информацию о своей отставке и сообщал о планах арестовать нескольких деятелей республики по подозрению в причастности к проукраинскому заговору. Корнет утверждал, что задержания согласованы с Плотницким, однако тот это заявление опроверг.

Также Плотницкий уверен, что ситуацию в Луганске контролирует руководство республики: «Попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы», - говорится в его заявлении.