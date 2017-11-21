  • $ 59.27 ↓
  • € 69.67 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Плотницкий: здания в центре Луганска блокировали сторонники уволенного главы МВД

      19:17, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      19:17, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      83
      0
      #МВД\n#Украина\n#конфликт\n#мятеж\n#отставка\n#ЛНР
      Фото: glava-lnr.su
      83
      0

      Экс-руководитель ведомства Игорь Корнет был отправлен в отставку накануне.  

      Луганск. ЛНР. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий выступил с заявлением по поводу появления вооруженных людей возле государственных зданий в центре главного города непризнанного государства. Он пояснил, что происходящее в Луганске является попытками «определенных структур» МВД оспорить решение об увольнении главы ведомства. Об этом говорится на официальном сайте руководства ЛНР. 

      Во вторник, 21 ноября, не подчиняющиеся органам власти республики люди в военной форме и с оружием появились в центре Луганска. Они группировались возле зданий органов власти республики и утверждали, что участвуют в учениях. В СМИ и соцсетях обсуждались разные версии происходящего, вплоть до «попытки ДНР захватить ЛНР».

      Также во вторник официальный сайт Министерства внутренних дел республики опубликовал заявление уволенного днем ранее главы МВД ЛНР Игоря Корнета, в котором тот опровергал информацию о своей отставке и сообщал о планах арестовать нескольких деятелей республики по подозрению в причастности к проукраинскому заговору. Корнет утверждал, что задержания согласованы с Плотницким, однако тот это заявление опроверг. 

      Также Плотницкий уверен, что ситуацию в Луганске контролирует руководство республики: «Попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы», - говорится в его заявлении.

      19:17, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      83
      0
      #МВД\n#Украина\n#конфликт\n#мятеж\n#отставка\n#ЛНР

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      12195

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      7201
      09:31, 19 ноября, 2017

      Следователи начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске

      6191
      18:41, 16 ноября, 2017

      Иван Васильевич Маринин меняет профессию: и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии покинул свой пост

      6163
      12:39, 14 ноября, 2017

      Смертельное ДТП в Ижевске и гигантский бриллиант: что произошло минувшей ночью

      5417
      08:00, 15 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      4047

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      1838
      17:27, 15 ноября, 2017

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      1074
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      917
      13:27, 15 ноября, 2017

      Русло Чепцы планируют углубить в Балезинском районе Удмуртии

      916
      09:21, 18 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      1644

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      1272
      14:34, 17 ноября, 2017

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      1037
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      818
      09:52, 19 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      675
      17:36, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: избиение школьницы и строительство гостиницы

      Удмуртия в минуту: деньги на рухнувший подъезд и суд над директором турфирмы

      20 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      17 ноября, 2017