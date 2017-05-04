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      Генпрокуратура Украины потребует пожизненно лишить Януковича свободы

      17:29, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      17:29, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      98
      0
      #Украина\n#власть\n#Виктор Янукович\n#обвинение\n#суд
      Фото: twitter.com/ICTVchannel
      98
      0

      Суд по делу о госизмене экс-президента Украины объявил перерыв до 18 мая.

      Киев. Украина. Генеральная прокуратура Украины планирует требовать для бывшего президента Украины Виктора Януковича, который проходит по делу о госизмене, пожизненное заключение. В четверг, 4 мая, Оболонский районный суд в Киеве начал подготовительное заседание по делу, сообщает «РБК».

      «Сторона обвинения в связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время осуществления досудебного расследования не признал свою вину, будет ходатайствовать только о высшей мере наказания — пожизненном лишении свободы», - отметил прокурор отдела Главной военной прокуратуры, представитель стороны обвинения Руслан Кравченко.

      Известно, что Оболонский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и разрешил экс-президенту участвовать в предварительном заседании с помощью видеоконференции.

      Слушания по делу перенесли на 18 мая.

      Виктора Януковича подозревают в государственной измене и «пособничестве России в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны».

      Бывший президент Украины покинул страну 22 февраля 2014 года из-за событий на Майдане. После этого его объявили в розыск.

      В марте 2017 года военная прокуратура Украины передала материалы уголовного дела в отношении экс-президента в суд.

       

      17:29, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      98
      0
      #Украина\n#власть\n#Виктор Янукович\n#обвинение\n#суд
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