Генпрокуратура Украины потребует пожизненно лишить Януковича свободы

Суд по делу о госизмене экс-президента Украины объявил перерыв до 18 мая.

Киев. Украина. Генеральная прокуратура Украины планирует требовать для бывшего президента Украины Виктора Януковича, который проходит по делу о госизмене, пожизненное заключение. В четверг, 4 мая, Оболонский районный суд в Киеве начал подготовительное заседание по делу, сообщает «РБК».

«Сторона обвинения в связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время осуществления досудебного расследования не признал свою вину, будет ходатайствовать только о высшей мере наказания — пожизненном лишении свободы», - отметил прокурор отдела Главной военной прокуратуры, представитель стороны обвинения Руслан Кравченко.

Известно, что Оболонский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и разрешил экс-президенту участвовать в предварительном заседании с помощью видеоконференции.

Слушания по делу перенесли на 18 мая.

Виктора Януковича подозревают в государственной измене и «пособничестве России в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны».

Бывший президент Украины покинул страну 22 февраля 2014 года из-за событий на Майдане. После этого его объявили в розыск.

В марте 2017 года военная прокуратура Украины передала материалы уголовного дела в отношении экс-президента в суд.