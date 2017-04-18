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      Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Великобритании

      15:21, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:21, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      103
      0
      #выборы\n#Евросоюз\n#парламент\n#Великобритания
      Фото: twitter.com/lifenews_ru
      103
      0

      До этого они были запланированы на 2020 год.

      Лондон. Великобритания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила досрочные выборы в парламент Британии на 8 июня 2017 года. Об этом она заявила во вторник, 18 апреля, сообщает «Интерфакс».

      Намерение провести досрочные выборы связано с решением о Brexit. По мнению премьер-министра, Великобритании необходима определенность, стабильность и сильное руководство. Политик подчеркнула, что Соединенное Королевство в любом случае покидает «Евросоюз».

      Изначально парламентские выборы были назначены на 2020 год.

      Напомним, 30 марта Тереза Мэй запустила процедуру выхода страны из Европейского союза. 

      15:21, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      103
      0
      #выборы\n#Евросоюз\n#парламент\n#Великобритания
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