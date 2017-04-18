Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Великобритании

До этого они были запланированы на 2020 год.

Лондон. Великобритания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила досрочные выборы в парламент Британии на 8 июня 2017 года. Об этом она заявила во вторник, 18 апреля, сообщает «Интерфакс».

Намерение провести досрочные выборы связано с решением о Brexit. По мнению премьер-министра, Великобритании необходима определенность, стабильность и сильное руководство. Политик подчеркнула, что Соединенное Королевство в любом случае покидает «Евросоюз».

Изначально парламентские выборы были назначены на 2020 год.

Напомним, 30 марта Тереза Мэй запустила процедуру выхода страны из Европейского союза.