В мае японское правительство представит законопроект об отречения императора

Предполагается, что престол займет 57-летний сын императора.

Токио. Япония. Правительство Японии 19 мая передаст в парламент законопроект об отречении 83-летнего императора Акихито и передаче престола его прямому наследнику, 57-летнему принцу Нарухито. Император Ахито заявил о желании покинуть престол еще в августе 2016 года, сообщает «Лайф». Он аргументировал это тем, что ему стало труднее выполнять свои обязанности.

Законопроект предусматривает определение нового статуса Ахито после отречения от престола и места его проживания.