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      В мае японское правительство представит законопроект об отречения императора

      10:46, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:46, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      81
      0
      #власть\n#преемственность власти\n#Токио
      Фото: twitter.com/snob_news
      81
      0

      Предполагается, что престол займет 57-летний сын императора.

      Токио. Япония. Правительство Японии 19 мая передаст в парламент законопроект об отречении 83-летнего императора Акихито и передаче престола его прямому наследнику, 57-летнему принцу Нарухито. Император Ахито заявил о желании покинуть престол еще в августе 2016 года, сообщает «Лайф». Он аргументировал это тем, что ему стало труднее выполнять свои обязанности.

      Законопроект предусматривает определение нового статуса Ахито после отречения от престола и места его проживания.

      10:46, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      81
      0
      #власть\n#преемственность власти\n#Токио
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