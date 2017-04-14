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      Молдавия получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС

      13:55, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:55, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      53
      0
      #Молдавия\n#Молдова
      Фото: minsvyaz.ru
      53
      0

      Высший Евразийский экономический совет поддержал обращение страны.

      Молдавия. Высший Евразийский экономический совет согласился предоставить Молдавии статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом стало известно со слов президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на заседании совета в рамках саммита ЕАЭС, проходящего в эти дни в Бишкеке, сообщают «Известия».

      «Теперь Евразийская экономическая комиссия представит порядок реализации статуса наблюдателя», — заявил Алмазбек Атамбаев. Он добавил, что к следующему заседанию совет экономической организации представит порядок реализации нового статуса Молдавии.

      Президент Молдавии Игорь Додон посчитал присвоение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС «очень важным и осознанным шагом» для страны. 

      13:55, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      53
      0
      #Молдавия\n#Молдова
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