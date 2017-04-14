Молдавия получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС

Высший Евразийский экономический совет поддержал обращение страны.

Молдавия. Высший Евразийский экономический совет согласился предоставить Молдавии статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом стало известно со слов президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на заседании совета в рамках саммита ЕАЭС, проходящего в эти дни в Бишкеке, сообщают «Известия».

«Теперь Евразийская экономическая комиссия представит порядок реализации статуса наблюдателя», — заявил Алмазбек Атамбаев. Он добавил, что к следующему заседанию совет экономической организации представит порядок реализации нового статуса Молдавии.

Президент Молдавии Игорь Додон посчитал присвоение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС «очень важным и осознанным шагом» для страны.