Власти Пекина заплатят до 72 тысяч долларов доносчикам на шпионов

Размер вознаграждения будет зависеть от важности предоставленной информации.

Пекин. Китай. Пекинские власти объявили о новой программе денежного поощрения граждан за предоставление информации об агентах зарубежных разведок. За ценные сведения можно будет получить до 72,4 тыс. долларов, сообщают «Известия».

Размер вознаграждения определят в каждом случае индивидуально. На него повлияет степень важности предоставленной информации. Граждане, обратившиеся в госорганы, будут нести ответственность, если их сведения окажутся заведомо ложными.

В понедельник, 10 апреля, руководство управления государственной безопасности Пекина подписало «Программу поощрения граждан за изобличение шпионской деятельности». В пояснительной записке указывается, что в Китае активизирована деятельность иностранных разведок. Это связано с увеличением количества контактов Китая с зарубежными партнерами и ростом численности выезжающих и въезжающих в страну.

В постановлении указывается, что некоторые граждане Китая «продают интересы государства, что создает благоприятные условия для иностранных спецслужб», у которых основной целью является Пекин.