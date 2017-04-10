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      Власти Пекина заплатят до 72 тысяч долларов доносчикам на шпионов

      13:56, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:56, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      109
      0
      #Китай\n#шпионаж\n#разведка\n#премия
      Фото: pixabay.com
      109
      0

      Размер вознаграждения будет зависеть от важности предоставленной информации.

      Пекин. Китай. Пекинские власти объявили о новой программе денежного поощрения граждан за предоставление информации об агентах зарубежных разведок. За ценные сведения можно будет получить до 72,4 тыс. долларов, сообщают «Известия».

      Размер вознаграждения определят в каждом случае индивидуально. На него повлияет степень важности предоставленной информации. Граждане, обратившиеся в госорганы, будут нести ответственность, если их сведения окажутся заведомо ложными.

      В понедельник, 10 апреля, руководство управления государственной безопасности Пекина подписало «Программу поощрения граждан за изобличение шпионской деятельности». В пояснительной записке указывается, что в Китае активизирована деятельность иностранных разведок. Это связано с увеличением количества контактов Китая с зарубежными партнерами и ростом численности выезжающих и въезжающих в страну.

      В постановлении указывается, что некоторые граждане Китая «продают интересы государства, что создает благоприятные условия для иностранных спецслужб», у которых основной целью является Пекин.

      13:56, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      109
      0
      #Китай\n#шпионаж\n#разведка\n#премия
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