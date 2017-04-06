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      Европарламент одобрил отмену виз для украинцев

      15:54, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:54, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      128
      0
      #Украина\n#безвизовый режим\n#Европа
      Фото: facebook.com/petroporoshenko
      128
      0

      521 депутат поддержал введение безвизового режима для Украины.

      Страсбург. Франция. На пленарном заседании Европарламента в Страсбурге приняли решение отменить визы для граждан Украины. Законопроект поддержал 521 депутат, против – 75, 36 парламентариев воздержались, сообщает «РБК».

      Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Европарламента на своей странице в «Фейсбуке: «Yes! 521 голос в Европейском парламенте за безвизовый режим с Украиной!».

      Далее решение должны подтвердить на заседании комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) и утвердить Советом ЕС. После этого документ отправят на подпись председателю Европарламента и представителю председательствующего в ЕС государства. Через 20 дней после публикации в официальном журнале законопроект вступит в силу.

      Ожидается, что это произойдет июне 2017 года.

      Переговоры об отмене виз ведутся с 2008 года. 

      Yes! 521 голос в Європейському Парламенті - за

      Yes! 521 голос в Європейському Парламенті - за безвізовий режим з Україною!

      15:54, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      128
      0
      #Украина\n#безвизовый режим\n#Европа
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