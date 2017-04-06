Европарламент одобрил отмену виз для украинцев

521 депутат поддержал введение безвизового режима для Украины.
Страсбург. Франция. На пленарном заседании Европарламента в Страсбурге приняли решение отменить визы для граждан Украины. Законопроект поддержал 521 депутат, против – 75, 36 парламентариев воздержались, сообщает «РБК».
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Европарламента на своей странице в «Фейсбуке: «Yes! 521 голос в Европейском парламенте за безвизовый режим с Украиной!».
Далее решение должны подтвердить на заседании комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) и утвердить Советом ЕС. После этого документ отправят на подпись председателю Европарламента и представителю председательствующего в ЕС государства. Через 20 дней после публикации в официальном журнале законопроект вступит в силу.
Ожидается, что это произойдет июне 2017 года.
Переговоры об отмене виз ведутся с 2008 года.
Yes! 521 голос в Європейському Парламенті - за
Yes! 521 голос в Європейському Парламенті - за безвізовий режим з Україною!