Европарламент одобрил отмену виз для украинцев

521 депутат поддержал введение безвизового режима для Украины.

Страсбург. Франция. На пленарном заседании Европарламента в Страсбурге приняли решение отменить визы для граждан Украины. Законопроект поддержал 521 депутат, против – 75, 36 парламентариев воздержались, сообщает «РБК».

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Европарламента на своей странице в «Фейсбуке: «Yes! 521 голос в Европейском парламенте за безвизовый режим с Украиной!».

Далее решение должны подтвердить на заседании комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) и утвердить Советом ЕС. После этого документ отправят на подпись председателю Европарламента и представителю председательствующего в ЕС государства. Через 20 дней после публикации в официальном журнале законопроект вступит в силу.

Ожидается, что это произойдет июне 2017 года.

Переговоры об отмене виз ведутся с 2008 года.