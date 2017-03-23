Президент Филиппин разрешил российским кораблям заходить в порты республики

Местные власти будут ждать от Военно-Морского Флота России предварительных уведомлений.

Манила. Филиппины. Родриго Дутерте сообщил, что корабли Военно-Морского Флота России могут заходить в воды страны. Свободное швартование будет возможно после предварительного уведомления властей Филиппин, сообщает «Газета».

На сегодняшний день такое право есть у китайской стороны.

Директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел России Людмила Воробьева также сообщила о заинтересованности Филиппин к закупкам российского вооружения.