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      Президент Филиппин разрешил российским кораблям заходить в порты республики

      12:25, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      12:25, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      89
      0
      #ВМФ РФ\n#Филиппины
      Фото: pixabay.com
      89
      0

      Местные власти будут ждать от Военно-Морского Флота России предварительных уведомлений.

      Манила. Филиппины. Родриго Дутерте сообщил, что корабли Военно-Морского Флота России могут заходить в воды страны. Свободное швартование будет возможно после предварительного уведомления властей Филиппин, сообщает «Газета».

      На сегодняшний день такое право есть у китайской стороны.

      Директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел России Людмила Воробьева также сообщила о заинтересованности Филиппин к закупкам российского вооружения.

      12:25, 23 марта, 2017
      Дарья Саушина
      89
      0
      #ВМФ РФ\n#Филиппины
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