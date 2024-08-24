Биологи заявили о возможном исчезновении бананов

США. Биологи заявили, что миру грозит «банановый апокалипсис» из-за распространения грибка Fusarium oxysporum f.sp. cubense. Как передаёт «Мир 24», заражённые паразитом бананы начинают гнить.

Специалисты утверждают, что в 1950 годах другой вид грибка истребил сорт бананов «Гро мишель». В настоящее время грибком Fusarium oxysporum f.sp. cubense заражён популярный сорт «Кавендиш».

Как рассказал профессор из Массачусетса Ли-Джун Ма, этот вид грибка отличается от своего предшественника тем, что обладает более агрессивным механизмом поражения. Учёный предположил, что его распространение может привести к исчезновению бананов, пишет журнал Nature Microbiology.