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Биологи заявили о возможном исчезновении бананов

19:30, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Биологи заявили о возможном исчезновении бананов
19:30, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
7
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#биология\n#ягоды
Фото: unsplash.com (Fabrizio Frigeni)
7
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Популярный в мире сорт «Кавендиш» заражён грибком, чей «собрат» в прошлом веке истребил другой сорт.

США. Биологи заявили, что миру грозит «банановый апокалипсис» из-за распространения грибка Fusarium oxysporum f.sp. cubense. Как передаёт «Мир 24», заражённые паразитом бананы начинают гнить.

Специалисты утверждают, что в 1950 годах другой вид грибка истребил сорт бананов «Гро мишель». В настоящее время грибком Fusarium oxysporum f.sp. cubense заражён популярный сорт «Кавендиш».

Как рассказал профессор из Массачусетса Ли-Джун Ма, этот вид грибка отличается от своего предшественника тем, что обладает более агрессивным механизмом поражения. Учёный предположил, что его распространение может привести к исчезновению бананов, пишет журнал Nature Microbiology.

19:30, 24 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
7
0
#биология\n#ягоды