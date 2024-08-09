При ракетном ударе под Харьковом могли погибнуть генералы ВСУ

Харьков. Украина. Ряд СМИ сообщили о возможной ликвидации нескольких высокопоставленных украинских военных. Они могли быть уничтожены в результате ракетного удара в Харьковской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС, а также телеграм-каналы Mash и «Изнанка».

Сообщается, что ракеты «Искандер» противобункерного типа поразили углубленный командный пункт 1835-го артиллерийского реактивного полка на территории военной части А1310 Вооруженных сил Украины.

Погибли до 4 командиров, среди них могли быть командующий группировкой ВСУ «Харьков» Михаил Драпатый, отвечающий за объединенные силы ВСУ Андрей Гнатов, Владимир Горбатюк (звание и должность не указаны), а также командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

Источник ТАСС заявил, что эти генералы причастны к нападению на Курскую область. Однако официального подтверждения их гибели на данный момент не опубликовано.