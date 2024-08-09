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При ракетном ударе под Харьковом могли погибнуть генералы ВСУ

10:03, 09 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При ракетном ударе под Харьковом могли погибнуть генералы ВСУ
10:03, 09 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
247
0
#Украина\n#Харьков\n#Россия\n#военные\n#обстрел\n#ракеты\n#СМИ\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
247
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Их считают причастными к нападению на Курскую область.

Харьков. Украина. Ряд СМИ сообщили о возможной ликвидации нескольких высокопоставленных украинских военных. Они могли быть уничтожены в результате ракетного удара в Харьковской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС, а также телеграм-каналы Mash и «Изнанка».

Сообщается, что ракеты «Искандер» противобункерного типа поразили углубленный командный пункт 1835-го артиллерийского реактивного полка на территории военной части А1310 Вооруженных сил Украины.

Погибли до 4 командиров, среди них могли быть командующий группировкой ВСУ «Харьков» Михаил Драпатый,  отвечающий за объединенные силы ВСУ Андрей Гнатов, Владимир Горбатюк (звание и должность не указаны), а также командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

Источник ТАСС заявил, что эти генералы причастны к нападению на Курскую область. Однако официального подтверждения их гибели на данный момент не опубликовано. 

10:03, 09 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
247
0
#Украина\n#Харьков\n#Россия\n#военные\n#обстрел\n#ракеты\n#СМИ\n#СВО\n#спецоперация