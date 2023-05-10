Главком ВСУ Залужный мог погибнуть в районе спецоперации

Киев. Украина. В украинских сетевых СМИ и телеграм-каналах начала распространяться информация о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, вероятно, стал жертвой удара российских военных. Об этом пишет ИА SM.News.

На появление подобных слухов повлиял отказ Залужного участвовать в заседании Верховного комитета НАТО по видеосвязи. Причиной назвали занятость генерала из-за сложной обстановки в Бахмуте (Артемовске).

Также версию о возможной гибели украинского главкома поддержал бывший глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

По данным ряда СМИ, командующего могли ликвидировать авиаударом, нанесенным по Часову Яру. Там мог погибнуть также главный советник Офиса президента Украины по вопросам внутренней и гуманитарной политики Алексей Титаренко.

Кроме того, «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что 7-8 мая был уничтожен один из высокопоставленных украинских военачальников. Удар был нанесен по штабу ВСУ в районе Павлограда.

UPD: позднее замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла слухи о гибели главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщила Лента.ру.