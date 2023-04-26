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В Шотландии хотят продать необитаемый остров

13:39, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Шотландии хотят продать необитаемый остров
13:39, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Великобритания\n#недвижимость\n#продажи\n#Шотландия
Фото: pxhere.com
36
0

За кусок суши почти в 100 тысяч квадратных метров просят сумму, эквивалентную 15 млн рублей.

Гейтхаус-оф-Флит. Великобритания. Безлюдный остров Барлокко решили продать в Шотландии. Его площадь составляет около 100 тыс. квадратных метров, передает «МИР 24» со ссылкой на New York Times.

Добраться до острова в обычное время можно на лодке (10 км по воде от ближайшего города Гейтхаус-оф-Флит), а в отлив – на тракторе. Морское дно в это время обнажается и появляется сухопутная дорога.

Владельцу придется жить в палатке – строить что-либо на Барлокко запрещено из-за его уникальной флоры и фауны. Зато есть галечный пляж и пруд с дождевой водой и красивые пейзажи, запечатленные рядом художников. За объект просят 186 тыс. долларов США (больше 15 млн рублей).

13:39, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Великобритания\n#недвижимость\n#продажи\n#Шотландия