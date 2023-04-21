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Генсек НАТО объявил всех членов альянса согласными на прием в организацию Украины

13:47, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Генсек НАТО объявил всех членов альянса согласными на прием в организацию Украины
13:47, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#Украина\n#Германия\n#военные\n#спецоперация\n#СВО\n#политика\n#власть\n#международные отношения\n#НАТО
Фото: flickr.com
117
0

Перед этим он посетил Киев.

Рамштайн. Германия. Все страны НАТО одобряют вступление Украины в Североатлантический альянс, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

«Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», — приводит агентство слова генсека, произнесенные перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля. 

Напомним, 20 апреля Столтенберг впервые побывал с визитом в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. При этом он заявил, что «полноправное место Украины — в евроатлантической семье». Также он пообещал, что со временем бывшая советская республика будет принята в НАТО.

UPD: на новость о полном согласии всех членов НАТО на вхождение в альянс Украины в тот же день с удивлением отреагировал премьер-министр Венгрии. На своей странице в соцсети Виктор Орбан прокомментировал данную информацию вопросом «Что?!» , пишет Лента.ру.

13:47, 21 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#Украина\n#Германия\n#военные\n#спецоперация\n#СВО\n#политика\n#власть\n#международные отношения\n#НАТО