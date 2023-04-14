Жительница Испании провела в пещере 500 дней и побила мировой рекорд

Гранада. Испания. Спелеологический рекорд поставила спортсменка из Испании Беатрис Фламини. Женщина безвылазно находилась в глубокой пещере в течение 500 дней, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперимент стартовал 20 ноября 2021 года, когда Беатрис было 48 лет. Она спустилась под землю на глубину 70 метров. Полтора года состояние ее физического и психического здоровья отслеживали специалисты Андалузской федерации спелеологии. Также за ней наблюдали с помощью видеокамер ученые из университетов Гранады и Альмерии. Главный вопрос, который занимал инициаторов проекта – как долго человек может без вреда для организма и рассудка находиться в практически полной изоляции от внешнего мира.

В итоге Фламини поставила мировой рекорд по продолжительности пребывания в пещере. Выход женщины из добровольного полуторагодичного заточения стал своего рода праздником для истосковавшихся по ней родных и друзей. Ее возвращение на поверхность они встретили громкими аплодисментами.