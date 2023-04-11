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В испанской Валенсии ввели четырехдневную рабочую неделю

14:54, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В испанской Валенсии ввели четырехдневную рабочую неделю
14:54, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Испания\n#эксперимент\n#работа\n#отдых\n#выходные\n#график работы
Фото: pxhere.com
49
0

Понедельники станут дополнительными выходными.

Валенсия. Испания. Четырехдневную рабочую неделю внедрили в испанской Валенсии. Как заявили в мэрии города, эксперимент продлится один месяц, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на издание Cinco Dias.

Дополнительными выходными объявлены понедельники, а в остальные дни валенсийцы будут работать в общей сложности 32 часа. Власти заявляют, что Валенсия будет первым в мире городом, где реализуют подобный пилотный проект.

Во время эксперимента специалисты изучат, как четырехдневка скажется на здоровье жителей, состоянии экономики и окружающей среды. Результаты исследований станут известны в июле.

Отмечается, что в 2022 году на четырехдневную неделю временно переводили более чем 3 тыс. сотрудников британских компаний.

14:54, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Испания\n#эксперимент\n#работа\n#отдых\n#выходные\n#график работы