В китайском Гуанчжоу продление локдауна привело к беспорядкам

Гуанчжоу. КНР. В расположенном на юге Китая городе Гуанчжоу вспыхнули беспорядки. Их спровоцировали слишком жесткие меры властей по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает «МИР 24».

По данным телеканала, жители 13-миллионного мегаполиса вышли на улицы и снесли ограждения. Их возвела полиция в районах, где в связи с вспышкой заболевания ввели локдаун. Также было перевернуто несколько полицейских машин. Местами, впрочем, протесты были мирными – участники не рушили ограды, а пели, требуя отменить введенные властями запреты.

Напомним, в КНР проводится политика «нулевой терпимости» к коронавирусной инфекции. В ее рамках применяются жесткие ограничения на передвижение в районах, где отмечены случаи заражения. Между тем в Китае за 3 дня выявили 14,5 тыс. заболевших, в том числе 4 тыс. в Гуанчжоу. В связи с этим власти потребовали от горожан в нескольких кварталах оставаться дома. Предыдущий коронавирусный локдаун длился в Гуанчжоу около недели и должен был закончиться 13 ноября. Однако из-за выявления новых положительных тестов на ковид карантин продлили.

В закрытых районах разрешается выйти в магазин раз в день лишь одному члену семьи. Отменены занятия в школах, парализована работа общественного транспорта, прервано авиасообщение с другими городами. При этом около 90% заболевших циркулирующими в последнее время штаммами COVID-19 болеют бессимптомно.