В Германии открыли новый вид динозавров

Троссинген. Германия. Немецкие палеонтологи обнаружили на юго-западе Германии неизвестный вид динозавров. Как передаёт «Мир 24», он получил название Tuebingosaurus maierfritzorum. Этот древний ящер жил примерно 211 млн лет назад в Швабской Юре и был травоядным.

По словам учёных, новый вид схож с крупными динозаврами с длинной шеей (зауроподами) и был идентифицирован при недавнем исследовании костей древних ящеров, о которых специалисты знали много лет.

До того исследователи предполагали, что окаменелости, хранящиеся в коллекции, были остатками платеозавров. В рамках крупномасштабного проекта учёные повторно изучили все кости динозавров, которые хранятся в Тюбингене. Большинство происходят из карьера недалеко от Троссингена на краю Швабской Юры — горный массив на юге современной Германии, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Здесь с XIX века были найдены многочисленные кости динозавров.

Анализируя скелет, найденный ещё в 1922 году, исследователи обнаружили, что многие кости не соответствуют костям типичного платеозавра. Останки предполагают, что древний ящер передвигался на четвереньках. Это контрастирует с платеозаврами, которые тоже походили на длинношеих юрских зауроподов, но оставались двуногими.

Учёные перенесли скелет из Троссингена в генеалогическое древо динозавров и пришли к выводу, что обнаружили неизвестный ранее вид и род. Tuebingosaurus maierfritzorum, скорее всего, уже был четвероногим и поэтому гораздо более тесно связан с появившимися позднее крупными зауроподами, такими как брахиозавр или диплодок, чем с платеозаврами.