Гориллы из американского зоопарка придумали новое «слово»

Атланта. США. Американские ученые обнаружили у горилл способность обогащать свой «лексикон» в соответствии с реалиями жизни в зоопарке. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Naked Science.

Умение изобретать новые слова продемонстрировали приматы из зоопарка Атланты (штат Джорджия). Когда смотритель приносил гориллам обед, те издавали звук, похожий на нечто среднее между чиханием и кашлем — исследователи обозначили его как «хм». На появление работника зоопарка без еды или появление корма без сотрудника обезьяны реагировали по-иному.

Затем ученые начали исследовать реакцию горилл в аналогичных обстоятельствах в других зоопарках США и Канады. Предварительно удалось получить схожие результаты при наблюдениях за 33 животными, хотя эти данные пока проверяются.

Биологи выдвинули предположение, что такими звуками приматы пытаются привлечь внимание кормящего их человека.

Отмечается, что лишь немногие представители фауны могут осваивать новые звуки. В основном такое умение встречается у птиц, слонов, китов, дельфинов и рукокрылых. У горилл подобное поведение отмечено впервые.

Напомним, недавно немецкие ученые сообщили об успехах в изучении «языка» шимпанзе.